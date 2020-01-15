Ассоциация кинокритиков назвала лучший фильм 2019 года

Им стала лента американского режиссера Квентина Тарантино Однажды в Голливуде, говорится в Twitter-аккаунте награды Critics’ Choice Movie Awards, которую получила картина.





Лучшим актером года стал Хоакин Феникс, блестяще сыгравший Тодда Филлипса в фильме Джокер.





Лучшей актрисой 2019 года назвали Рене Зеллвегер за роль в ленте Джуди режиссера Руперта Гулда.





Премия за лучшую роль второго плана в Однажды в Голливуде досталась Брэду Питту. Такая же награда была вручена Лоре Дерн за Брачную историю.





Лучшими режиссерами признали Сэма Мендеса за картину 1917 и Пона Джун-хо за фильм Паразиты.



