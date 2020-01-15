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15 января 20, 16:58
Ассоциация кинокритиков назвала лучший фильм 2019 года
Однажды в Голливуде
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Эксперты Ассоциации кинокритиков вещательных компаний США и Канады назвали лучший фильм 2019 года.
Им стала лента американского режиссера Квентина Тарантино Однажды в Голливуде, говорится в Twitter-аккаунте награды Critics’ Choice Movie Awards, которую получила картина.

Лучшим актером года стал Хоакин Феникс, блестяще сыгравший Тодда Филлипса в фильме Джокер.

Лучшей актрисой 2019 года назвали Рене Зеллвегер за роль в ленте Джуди режиссера Руперта Гулда.

Премия за лучшую роль второго плана в Однажды в Голливуде досталась Брэду Питту. Такая же награда была вручена Лоре Дерн за Брачную историю.

Лучшими режиссерами признали Сэма Мендеса за картину 1917 и Пона Джун-хо за фильм Паразиты.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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