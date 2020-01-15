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Кино
Новости кино
15 января 20, 17:01
Президентом Каннского фестиваля впервые станет темнокожий
Спайк Ли
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Членов жюри и фильмов-участников фестиваля назовут в середине апреля 2020 года.
Впервые в истории главой жюри на Каннском кинофестивале станет темнокожий режиссер. 

Президентом кинофестиваля станет режиссер Спайк Ли. Ранее в истории мероприятия не было прецедентов, чтобы его возглавлял темнокожий.

По словам самого Ли, Каннский фестиваль является самым важным кинофестивалем, и он имел важнейшее влияние на его режиссерскую карьеру. Мужчина отметил, Канны сделали его тем, кем он есть сейчас.

Каннский фестиваль-2020 пройдет с 12-го по 23 мая во Франции. Других членов жюри фильмы-претенденты будут названы в середине апреля.

Спайк Ли известен по лентам Не пойман — не вор, 25-й час, Черный клановец, Олдбой, Малкольм Икс.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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