Президентом Каннского фестиваля впервые станет темнокожий

Впервые в истории главой жюри на Каннском кинофестивале станет темнокожий режиссер.





Президентом кинофестиваля станет режиссер Спайк Ли. Ранее в истории мероприятия не было прецедентов, чтобы его возглавлял темнокожий.





По словам самого Ли, Каннский фестиваль является самым важным кинофестивалем, и он имел важнейшее влияние на его режиссерскую карьеру. Мужчина отметил, Канны сделали его тем, кем он есть сейчас.





Каннский фестиваль-2020 пройдет с 12-го по 23 мая во Франции. Других членов жюри фильмы-претенденты будут названы в середине апреля.





Спайк Ли известен по лентам Не пойман — не вор, 25-й час, Черный клановец, Олдбой, Малкольм Икс.



