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15 января 20, 17:03
Сериал "Бесстыдники" продлят еще на один сезон
Бесстыдники
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О дате выхода финального сезона не сообщается.
Showtime продлил драматическую комедию "Бесстыдники" (Shameless) на одиннадцатый сезон, который станет последним для шоу, пишет Variety.

"Персонажи "Бесстыдников" подарили зрителям Showtime больше смеха, слез и чистого наслаждения, чем любое другое шоу в нашей истории. Конечно, нам грустно прощаться с Галлагерами, но мы уверены, что Джон Уэллс и его команда смогут завершить шоу подобающим образом", — заявил глава отдела развлекательного вещания Showtime Гарри Левин.

Главные роли в сериале исполняют Уилльям Х.Мейси, Джереми Аллен Уайт, Итан Каткоски, Эмма Кенни и Кристиан Исайя.

О дате выхода финального сезона не сообщается.

"Бесстыдники" — американский телесериал, выходящий на канале Showtime с 9 января 2011 года. Десятый сезон сериала вышел в ноябре 2019 года. Шоу является адаптацией одноименного британского сериала, показ которого закончился в 2013 году после выхода 11 сезона. Сериал рассказывает о многодетной семье Галлагер, члены которой, несмотря на все проблемы и разногласия, остаются верны друг другу.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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