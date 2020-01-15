Сериал "Бесстыдники" продлят еще на один сезон

Showtime продлил драматическую комедию "Бесстыдники" (Shameless) на одиннадцатый сезон, который станет последним для шоу, пишет Variety.





"Персонажи "Бесстыдников" подарили зрителям Showtime больше смеха, слез и чистого наслаждения, чем любое другое шоу в нашей истории. Конечно, нам грустно прощаться с Галлагерами, но мы уверены, что Джон Уэллс и его команда смогут завершить шоу подобающим образом", — заявил глава отдела развлекательного вещания Showtime Гарри Левин.





Главные роли в сериале исполняют Уилльям Х.Мейси, Джереми Аллен Уайт, Итан Каткоски, Эмма Кенни и Кристиан Исайя.





О дате выхода финального сезона не сообщается.





"Бесстыдники" — американский телесериал, выходящий на канале Showtime с 9 января 2011 года. Десятый сезон сериала вышел в ноябре 2019 года. Шоу является адаптацией одноименного британского сериала, показ которого закончился в 2013 году после выхода 11 сезона. Сериал рассказывает о многодетной семье Галлагер, члены которой, несмотря на все проблемы и разногласия, остаются верны друг другу.



