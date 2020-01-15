Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.76
USD
24.02
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
15 января 20, 17:05
"Свидание в Вегасе": дебютный тизер украинской комедии
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Премьера фильма запланирована на 5 марта.
Новая украинская комедия "Свидание в Вегасе" с Олей Поляковой в главных ролях уже готова ворваться на большой экран.

На ютуб-канале дистрибьютора "Вольга Украина" появился первый тизер украинской романтической комедии "Свидание в Вегасе".  Поскольку до релиза осталось меньше двух месяцев, создатели подогревают интерес короткими промороликами.

По сюжету, двое менеджеров соперничающих рекламных агентств, Артем и Оксана, летят в Лас-Вегас подписывать контракт с важным клиентом. Однако их планы неожиданно меняются после того, как их снимают с рейса. Теперь путешествие Артема и Оксаны превращается в непредсказуемый road trip, во время которого зажигательному дуэту придется пройти преследования американской полиции, и блэкджека, и конечно же, их ожидают романтические приключения.

Что интересно, съемки фильма "Свидание в Вегасе" проходили не только в Украине. Немало сцен было отснято в пустынях Невады, что в США. А операторскую работу выполняла команда, которая раньше снимала клипы для таких популярных американских исполнителей, как Ламар и Tyga.

Режиссером ленты выступил Сергей Уэйн, продюсером Станислав Тиунов, а сценаристом Александр Щур. Кроме Ольги Поляковой главные роли исполнили Марина Дьяконенко, Никита Бычков-Андриевский, Владимир Остапчук, Михаил Кукуюк, Вадим Галыгин, Вова во Львова и Эрик Робертс.


Источник: https://telegraf.com.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Сериал "Бесстыдники" продлят еще на один сезон
noimageФильмы о кукле Чаки перенесут на экраны в виде сериала
noimageПрезидентом Каннского фестиваля впервые станет темнокожий
noimageАссоциация кинокритиков назвала лучший фильм 2019 года
Лента новостей