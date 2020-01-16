"Оскар 2020": все, что нужно знать о фильмах-номинантах

Финальное голосование за победителей состоится с 30 января 2020 года по 4 февраля 2020 года. А вот дата проведения церемонии награждения – 9 февраля, однако по киевскому времени это уже будет 10 февраля в 1:30.





Предлагаем узнать, какие фильмы соревнуются за статуэтку в категории "Лучший фильм", сюжеты и актерский состав кинолент.





"Форд против Феррари"





Режиссер: Джеймс Мэнголд

Дата премьеры: 14 ноября 2019 года





Картина рассказывает историю противостояния между командами Форда и Феррари, которая развернулась на гонках "Ле-Мана" в 1966 году. В центре сюжета – американские инженеры и конструкторы, с которыми сотрудничают автомобильный провидец Кэрролл Шелби и его хороший знакомый британский водитель Кен Майлз. Они посланы в команду самим Генри Фордом II, чтобы создать с нуля совершенно новый автомобиль, который смог бы, наконец, превзойти команду Энцо Феррари, которая вечно побеждает. В фильме сыграли Мэтт Деймонт и Кристиан Бэйл.





"Ирландец"





Режиссер: Мартин Скорсезе

Дата премьеры: с 27 ноября доступен на Netflix.





Картина основана на реальных событиях и рассказывает о наемном убийце Фрэнке Ширане. В основе сюжета – роман Чарльза Брандта "Я слышал, вы красите дома". На смертном одре Фрэнк решает поведать историю своего загадочного прошлого. Оказывается, после Второй мировой войны он решил и дальше отнимать жизни, став профессиональным киллером. Он отнял жизни 25 человек, в том числе известного лидера профсоюза Джимми Хоффа. Главную роль наемника по прозвищу "Ирландец" сыграл Роберт Де Ниро. Также в фильме снялись Аль Пачино, Джо Пеши, Харви Кейтель.





"Кролик Джоджо"





Режиссер: Тайка Вайтити

Дата премьеры: 23 января 2020 года





У 10-летнего мальчика по имени ДжоДжо не все получается в гитлерюгенде. Он пытается найти свое место в мире, в котором легко узнается война, пока сверстники издеваются, а мама не воспринимает серьезно. Чтобы справиться с проблемами, он заводит воображаемого друга – Адольфа Гитлера, которого сыграл режиссер фильма. В фильме также снялись Сэм Рокуэлл, Скарлетт Йоханссон, Ребел Уилсон, Алфи Аллен.





"Джокер"





Режиссер: Тодд Филлипс

Дата премьеры: 3 октября 2019 года





Действие фильма происходит в 80-х годах ХХ века в Готем-Сити, а основным героем выступает комик-неудачник Артур Флек. Артур возвращается в родной город ухаживать за больной матерью. Женщина учила его доброте, считая, что людям надо дарить улыбки и позитив, и в ответ они будут делать то же самое. Артур так и делал, но всегда натыкался на непонимание и людскую жестокость, общество не приняло Артура. Тогда он принял решение изменить его на свое усмотрение. Он делает себе яркий грим, широкую улыбку и превращается в Джокера. Флек стал именно тем весельчаком, которого заслужил этот мир, – клоуном-принцем преступного мира. Главную роль исполнил Хоакин Феникс, также в картине сыграл Роберт Де Ниро.





"Маленькие женщины"





Режиссер: Грета Гервиг

Дата премьеры: 30 января 2020 года





Очередная экранизация романа писательницы Луизы Мэй Олкотт. Это история о жизни четырех сестер семейства Марч во времена Гражданской войны в США. В ремейке "Маленьких женщин" снялись Эмма Уотсон, Мерил Стрип, Лора Дерн, Сирша Ронан, Тимоти Шаламе и Луи Гаррель.





"Брачная история"





Режиссер: Ной Баумбах

Дата премьеры: 29 августа 2019 года





Фильм от Netflix рассказывает историю развода молодой творческой семьи. Супругов Чарли и Николь сыграли Адам Драйвер и Скарлетт Йоханссон. У них есть сын. Он – режиссер в театре, а она – актриса в его постановках. Но в какой-то момент ей захотелось наконец-то почувствовать себя значимой, а он этого так и не понял.





"1917"





Режиссер: Сэм Мендес

Дата премьеры: 30 января 2020 года





Фильм расскажет о молодых солдатах Скофилде и Блэйке, которые попадают на фронт во время Первой мировой войны. Им предстоит совершить невозможное, отправившись на территорию врага, чтобы доставить послание, которое может остановить масштабную атаку. В картине собран блестящий актерский состав: Бенедикт Камбербэтч, Колин Ферт, Ричард Мэдден, Эндрю Скотт, Марк Стронг и другие.





"Однажды в Голливуде"





Режиссер: Квентин Тарантино

Дата премьеры: 24 июля 2019 года





Действие картины разворачивается в 1969 году. Главными героями являются звезда телевизионных вестернов Рик Далтон, а также его дублер. Они пытаются сохранить свои позиции в меняющемся Голливуде. Актеры проживают по соседству с Шэрон Тейт, супругой Романа Полански. В фильме сыграли Леонардо Ди Каприо, Брэд Питт, Марго Робби.





"Паразиты"





Режиссер: Пон Чжун Хо

Дата премьеры: 1 августа 2019 года





Фильм рассказывает историю бедного семейства Ким, которое постепенно входит в доверие к богачам Паркам и обживается в их доме. Безобидное самозванство приводит к смертельным последствиям. В фильме снялись Сон Кан Хо, Ли Сон Гюн , Чо Ёджон, Чхве У Сик.



