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16 января 20, 14:21
Критики разгромили фильм Дулиттл
Дулитл
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Западные кинокритики разгромили новый фильм с участием Роберта Дауни мл. под названием "Дулитл".
Как свидетельствует статистика крупнейшего агрегатора профессиональных рецензий - портала Rotten Tomatoes, картина получили одобрение лишь 15 процентов авторов, что означает присвоение ей рейтинга "гнилой". На момент написания данной заметки были учтены отклики четырех десятков рецензентов.

"Какие-то брызги с экрана, как конский навоз, количество смешного минимально и полностью лишено очарования. Даже легендарная харизма исполнителя главной роли, в которой так отчаянно нуждался этот проект, оказалась вторична", - отметил Альфонсо Дюралде из The Wrap.

"То, что должно было быть захватывающим приключением, быстро превращается в кошмар, благодаря совершенно проходной концепции и фиксации создателей на шутках "ниже пояса", - отметила Кортни Ховард из Variety.

"Должен быть момент, когда актер видит себя на экране, вытаскивающего волынку из задницы CGI-дракона, и думает: "Неужели я действительно пал столь низко?", - написала Сара Стюарт из New York Post.

"Ни один доктор не сможет вылечить то, чем болен этот "Дулиттл", - считает автор The Hollywood Reporter Тодд МакКарти.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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