Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.92
USD
24.11
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
16 января 20, 14:24
"Властелин колец" от Amazon: актерский состав сериала
Властелин колец
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Создатели сериала отметили, что после долгих поисков по всему миру они наконец нашли именно тех актеров, без которых сериал был бы неполноценным.
Создатели сериала решили не дразнить фанатов и наконец объявили список актеров, которые сыграют в сериале "Властелин колец".

В список актеров, которые сыграют в сериале "Властелин колец", вошли 15 человек. Их имена были опубликованы на странице нового проекта в твиттере.

По словам авторов идеи, все представленные артисты не только талантливые мужчины и женщины, но и уже неотъемлемая часть команды.

Они неутомимо трудятся над тем, чтобы вдохнуть новую жизнь в Средиземье ради фанатов со всего мира, – отмечается в обращении.

Список актеров, которые сыграют в сериале "Властелин колец":

Роберт Арамайо
Овайн Артур
Назанин Боньяди
Чарли Викерс
Том Бадж
Морфидд Кларк
Исмаэль Круз
Эма Хорват
Маркелла Кавена
Дэниэл Вейман
Джозеф Моул
Тайро Мухафидин
София Номвете
Меган Ричардс
Дилан Смит

Напомним, шоураннерами проекта стали Джон Д. Пейн (J.D. Payne) и Патрик Маккей (Patrick McKay). Также над сериалом будет работать один из сценаристов "Игры престолов" Брайан Когман. Несмотря на то, что актерский состав уже объявлен, о дате премьеры создатели пока не сообщают. Однако известно, что лента уже продлена на 2 сезон, стриминговый сервис Amazon намерен снять не менее чем 5 сезонов, в каждом из которых будет по 20 серий.

Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Трейлер сериала с Энн Хэтэуэй (ВИДЕО)
Внучка Элвиса Пресли исполнит главную роль в сериале
Amazon собирается продолжить сериал по "Властелину колец"
"Игра престолов".Создатели объяснили неясные повороты сюжета
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Стивен Кинг предложил "оценивать искусство по качеству"
noimageТрейлер документального фильма об украинском модельере
noimageКритики разгромили фильм Дулиттл
noimage"Оскар 2020": все, что нужно знать о фильмах-номинантах
noimage"Свидание в Вегасе": дебютный тизер украинской комедии
Лента новостей