Трейлер документального фильма об украинском модельере

В этом году бренду и торговой марке Andre Tan исполнится 20 лет. По случаю юбилея фанаты украинского модельера смогут узнать о нем и его пути к успеху в документальном фильме, который выйдет на большой экран уже 8 марта.





Первый трейлер к биографической картине появился в сети 15 января. Фильм расскажет про Андре Тана, как человека, который из своего имени создала узнаваемый во всем мире и успешный украинский бренд. Даже ярые сторонники модельера смогут узнать о нем много интересного, в частности, в картине будут показаны интересные моменты из жизни украинской знаменитости в хронологическом порядке.





Зрители смогут увидеть не только архивные фрагменты из-за кулис первых показов Андре Тана, но и послушать интересные истории про его детство, мечты и жизнь в юности.



