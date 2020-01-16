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16 января 20, 14:28
Стивен Кинг предложил "оценивать искусство по качеству"
Стивен Кинг
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Стивен Кинг рассказал о критериях оценивания претендентов на "Оскар".
Писатель Стивен Кинг заявил, что в вопросах искусства для него важно качество, а не "разнообразие".

Об этом сообщает Associated Press.

Автор бестселлеров прокомментировал ситуацию вокруг предстоящей церемонии вручения кинопремии Оскар, раскритикованной за выдвижение исключительно режиссеров-мужчин за почти полностью белую группу финалистов-актеров.

"Я бы никогда не подумал о разнообразии в вопросах искусства. Только качество", — заявил Кинг.

Заявление писателя было встречено критикой в социальных сетях.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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