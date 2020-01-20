Disney переименует киностудию 20th Century Fox

Компания Disney решила убрать слово "Fox" из названия киностудии 20th Century Fox.

Теперь студия будет называться 20th Century Studios, сообщает CNN.

Кроме того, Disney переименует кинокомпанию Fox Searchlight в Searchlight Pictures.

На данный момент компания официально не комментирует причины такого решения.

По данным The New York Times, Disney, скорее всего, хочет дистанцироваться от медиакорпорации Fox, которой ранее принадлежала студия.

Предполагается, что первым фильмом 20th Century Studios станет "Зов предков", главную роль в котором сыграл Харрисон Форд. Его выход запланирован на 19 февраля 2020 года.

Как известно, 20th Century Fox — одна из крупнейших киностудий в мире. Она была основана в 1935 году.

Напомним, компания Disney приобрела кинокомпанию 20th Century Fox у компании Fox в 2019 году за $71 млрд.