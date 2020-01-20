Netflix снимет фильм о побеге Карлоса Гона из Японии

История побега бывшего главы автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона из-под домашнего ареста в Японии может стать сюжетом нового голливудского фильма.





Об этом сообщил веб-сайт MailOnline со ссылкой на самого Гона.





По словам Гона, с ним уже встретился Джон Лешер, продюсер фильма «Бёрдмэн» («Birdman»). Предполагается, что работа над сценарием уже началась. Сам фильм может выйти на потоковом сервисе Netflix.





30 декабря 2019 года, пытаясь избежать судебного разбирательства по обвинению в коррупции на сумму 65 миллионов фунтов стерлингов, Карлос Гон сбежал из Японии в Ливан. По слухам, осуществить побег бывшему топ-менеджеру помогала команда из пятнадцати человек, включая жену Гона. Выскользнув из своей резиденции в Токио, он сел на пассажирский экспресс до Осаки, а затем на частном самолете вылетел в Стамбул. Откуда, спрятавшись в ящике для музыкальных инструментов, вылетел в Бейрут.





В интервью CBS News Гон рассказал, что сам спланировал свой побег. Во время пресс-конференции в начале января, Гон заявил, что не будет раскрывать детали побега, назвав его вынужденной мерой, к которой ему пришлось прибегнуть из-за политической подоплеки судебного процесса и сфальсифицированных обвинений.



