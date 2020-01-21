Сборы "Ледяного сердца 2" превысили 1,4 миллиарда долларов

При этом он в течение девяти недель продолжает оставаться в десятке лидеров американского проката.





А первое место по итогам прошедших выходных захватил боевик "Плохие парни навсегда", который стартовал существенно лучше, чем сулили ему ранние прогнозы. В свои дебютные выходные он заработал в Северной Америке 59 миллионов долларов. Мировые сборы успели превысить 106 миллионов долларов. Для окупаемости ему необходимо собрать не менее 250 миллионов долларов.





Со второго места стартовала приключенческая комедия "Дулиттл", которая, напротив, собрала значительно меньше, чем ожидалось - 22,5 миллиона долларов. Для проекта, стоимость которого оценивается в 180 миллионов долларов, столь неуверенный старт равносилен провалу.





На третьем месте удержалась военная драма "1917", которая считается одним из главных фаворитов наградного сезона. В свои четвертые выходные она собрала еще 22,1 миллиона долларов, доведя мировые сборы до 143 миллионов долларов. Ранее она получила одну из самых престижных наград - премию Гильдии продюсеров США.



