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20 января 20, 15:20
Трейлер третьего сезона "Леденящие душу приключения Сабрины"
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Все десять эпизодов появятся на сервисе Netflix 24 января 2020 года.
После презентации музыкального ролика, в сети появился официальный трейлер третьего сезона сериала "Леденящие душу приключения Сабрины" от Netflix.

Сюжет новой части будет сконцентрирован на освобождении бойфренда Сабрины (Кирнан Шипка) из ада. Ник пожертвовал собой, чтобы победить отца Сабрины, могущественного Люцифера, и теперь находится в заточении. С помощью своих смертных друзей Сабрина попытается спасти Ника от вечного проклятия.

Напомним, основой сериала стал комикс "Сабрина — маленькая ведьма" от Archie Comics. Первый сезон проекта вышел 26 октября 2018 года. После этого разразился скандал из-за скульптуры сатанинского божества Бафомета.

Члены американской организации "Сатанинский Храм" заявили, что авторы сериала незаконно скопировали дизайн этой скульптуры, а также нанесли вред их репутации. В ноябре года авторы сериала уладили конфликт с организацией. Второй сезон вышел в апреле 2019 года.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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