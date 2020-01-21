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20 января 20, 15:25
Квентин Тарантино снимет сериал
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Квентин Тарантино обрадовал своих поклонников, признавшись, что планирует снять много эпизодическую ленту по фильму "Однажды в Голливуде".
Летом 2019 года Квентин Тарантино ошеломил киновселенную откровенным признанием – созданный им десятый фильм станет завершающим в его карьере. Однако после успеха фильма "Однажды в Голливуде" в прокате он решился на приятный бонус для ценителей его творчества. Как сообщает издание Deadline, культовый киносоздатель создаст так называемый спин-офф в своей карьере.

Сейчас Квентин Тарантино пишет книгу и не раскрывает деталей своего заключительного, десятого, проекта в кинематографе. Однако специально для фильма "Однажды в Голливуде" режиссер снимет сериал, который уже получил название "Законы Баунти".

Вернутся ли к своим ролям любимые голливудские актеры, среди которых Брэд Питт, Леонардо Ди Каприо и Марго Робби, пока неизвестно, однако Тарантино признался, что уже активно работает над сценарием.

Я очень хочу снять "Законы Баунти", но это займет полтора года. Я закончил сценарий пяти эпизодов. Поэтому я сделаю это и сам их сниму, – заявил Квентин Тарантино.

Напомним, сейчас фильм "Однажды в Голливуде" и его актерский состав номинируется на все престижные премии. В частности, сценарий к ленте и сама лента стали лауреатами "Золотого глобуса 2020", а Брэд Питт получил статуэтку за "Лучшую мужскую роль". Сейчас фильм номинирован в категории "Лучший фильм" на "Оскар-2020".

Источник: https://telegraf.com.ua/
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