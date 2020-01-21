Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
26.96
USD
24.28
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
21 января 20, 15:11
"Плохие парни навсегда" лидируют в американском прокате
Плохие парни навсегда
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
По итогам прошедшего уикенда американский бокс-офис возглавило продолжение комедийного полицейского экшена "Плохие парни" с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом.
Как передает Box Office Mojo, "Плохие парни навсегда" заработали после стартовых выходных 59 миллионов долларов. А если приплюсовать дополнительный выходной, так как в США отмечают День Мартина Лютера Кинга, то премьерные сборы выльются в 68 миллионов. Для студии Sony это лучший старт для проекта со взрослым рейтингом R.

Семейная фэнтезийная комедия "Дулиттл" с Робертом Дауни мл. собрала 22,5 миллиона долларов и оказалась на втором месте. Третью строку американского бокс-офиса заняла хваленая военная драма Сэма Мендеса "1917" с результатом 22,1 миллиона долларов.

Источник: https://kinoafisha.ua/
Ещё по теме:
Убытки фильма с Уиллом Смитом будут колоссальными
Определены даты выхода новинок от Disney
Джей Джей Абрамс отреагировал на старт "Звездных войн 9"
"Звездные войны 9" провалились в Китае
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Мировая премьера фильма "Номера" состоится на Berlinale-2020
noimage"Защищая Джейкоба" с Крисом Эвансом получил дату премьеры
noimageДи Каприо сыграет в новом фильме Мартина Скорсезе
noimageТрейлер хоррора "Цвет из иных миров" с Николасом Кейджем
Лента новостей