"Плохие парни навсегда" лидируют в американском прокате

Как передает Box Office Mojo, "Плохие парни навсегда" заработали после стартовых выходных 59 миллионов долларов. А если приплюсовать дополнительный выходной, так как в США отмечают День Мартина Лютера Кинга, то премьерные сборы выльются в 68 миллионов. Для студии Sony это лучший старт для проекта со взрослым рейтингом R.





Семейная фэнтезийная комедия "Дулиттл" с Робертом Дауни мл. собрала 22,5 миллиона долларов и оказалась на втором месте. Третью строку американского бокс-офиса заняла хваленая военная драма Сэма Мендеса "1917" с результатом 22,1 миллиона долларов.



