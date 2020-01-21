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21 января 20, 15:16
Трейлер хоррора "Цвет из иных миров" с Николасом Кейджем
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Сюжет картины посвящен жителям американской глубинки, которые вынуждены вступить в борьбу с внеземным существом.
В сети появился трейлер фильма ужасов «Цвет из иных миров», снятого по мотивам одноимённого романа Говарда Лавкрафта. Главную роль в картине исполнил Николас Кейдж.

Сюжет будет посвящен семейству Гарднеров, жителей американской глубинки. После того, как на их ферму падает метеорит, Гарднеры вынуждены бороться с внеземным существом, которое заражает их умы и тела.

Режиссером картины выступил Ричард Стэнли, а среди продюсеров числится Элайджа Вуд. В США фильм появится на экранах уже 24 января. Премьера в Украине намечена на 26 марта.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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