Трейлер хоррора "Цвет из иных миров" с Николасом Кейджем

В сети появился трейлер фильма ужасов «Цвет из иных миров», снятого по мотивам одноимённого романа Говарда Лавкрафта. Главную роль в картине исполнил Николас Кейдж.





Сюжет будет посвящен семейству Гарднеров, жителей американской глубинки. После того, как на их ферму падает метеорит, Гарднеры вынуждены бороться с внеземным существом, которое заражает их умы и тела.





Режиссером картины выступил Ричард Стэнли, а среди продюсеров числится Элайджа Вуд. В США фильм появится на экранах уже 24 января. Премьера в Украине намечена на 26 марта.



