"Защищая Джейкоба" с Крисом Эвансом получил дату премьеры

Звезда "Мстителей" сыграет одну из ключевых ролей в семейной драме с криминальным сюжетом.





Главные роли в фильме исполнят Крис Эванс и Мишель Докери — они сыграют супружескую пару, чей 14-летний сын был обвинен в убийстве своего одноклассника. Примечательно, что мальчика сыграет Джейден Мартелл, который прославился одной из главных ролей в дилогии "Оно" по Стивену Кингу. Премьера первых трех эпизодов сериала состоится 24 апреля, тогда как всего телешоу будет насчитывать 8 серий.





Интересно, что "Защищая Джейкоба" станет вторым фильмом подряд, в котором Эванс и Мартелл появятся на экране вместе — до этого они сыграли в детективе "Достать ножи". Комментируя свое участие в предстоящем сериале, Эванс сообщил:





Иногда я могу быть капризным, поэтому обычно я не спешу с выбором новых ролей. Но с этим проектом все было иначе: мысленно я то и дело возвращался к нему, поскольку эта идея прочно засела у меня в голове. Когда же я провел первые переговоры с создателями сериала, я почувствовал, что непременно должен сняться в этом фильме.





Шоураннером "Защищая Джейкоба" станет Марк Бомбэк, тогда как режиссерское кресло займет Мортен Тильдум, известный по таким картинам, как "Игра в имитацию", "Охотники за головами" и "Пассажиры".



