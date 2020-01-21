Мировая премьера фильма "Номера" состоится на Berlinale-2020

Фильм Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева "Номери" покажут на Берлинском кинофестивале (Berlinale-2020) в рамках специальных показов.





Основой для сюжета стал текст пьесы, написанный Сенцовым еще в 2011 году. Продюсером картины выступила Анна Паленчук. В целом же "Номери" является копродукцией Украины (435 FILMS) и Польше (Apple Film Production) при поддержке Министерства культуры Украины и Польского института кино.





Полнометражный художественный фильм расскажет о обществе в заключении, которое пытается побороть свои страхи и обрести свободу. В мире Номеров все подчиняется строгой системе и верховному правителю - Нулю. Десять героев уже привыкли бежать по кругу делать все согласно книге Правил. У них нет возможности выбирать, как жить и кого любить. Но их жизнь резко меняется с появлением нового жителя, которому не известны действующие законы. Внезапно непоколебимая вера Номеров раскалывается, решать свою судьбу они хотят самостоятельно.





Примечательно, что ранее пьеса Сенцова уже стала основой одноименного спектакля, над которым работали режиссер-постановщик Тамара Трунова и художник-постановщик Юрий Ларионов.





Мировая премьера фильма ожидается в Берлине уже 18 февраля. В Украине "Номери" покажут осенью этого года.



