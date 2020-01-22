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22 января 20, 15:39
"Мадагаскар" и "Тролли" получат продолжение в виде сериалов
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Стриминговый сервис Hulu объявил о создании телесериалов по мотивам мультфильмов "Мадагаскар" и "Тролли".
Этому помогла сделка платформы со студией DreamWorks Animation.

Сериал "Мадагаскар" будет выходить с подзаголовком "Маленькие дикари" (A Little Wild) и расскажет о четвёрке главных героев в детстве. Действие развернётся в нью-йоркском зоопарке. Лев Алекс, зебра Марти, гиппопотамиха Глория и жираф Мелман попадают в новые приключения и следуют за мечтой.

"Троллитопия" (TrollsTopia) сосредоточится на героине Поппи и её друзьях в преддверии выхода сиквела, мультфильма "Тролли: Мировой тур". Hulu также анонсировал оригинальный сериал "Могучие ребята" (Mighty Ones), в котором центральной окажется необычная компания из листика, ветки, камешка и клубники. Герои живут в неухоженном дворе полузаброшенного дома и считают своих хозяев богами.

Даты выхода проектов пока не известны. "Мадагаскар 3" вышел в 2012 году, вторая часть "Троллей" намечена на 19 марта.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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