"Мадагаскар" и "Тролли" получат продолжение в виде сериалов

Этому помогла сделка платформы со студией DreamWorks Animation.





Сериал "Мадагаскар" будет выходить с подзаголовком "Маленькие дикари" (A Little Wild) и расскажет о четвёрке главных героев в детстве. Действие развернётся в нью-йоркском зоопарке. Лев Алекс, зебра Марти, гиппопотамиха Глория и жираф Мелман попадают в новые приключения и следуют за мечтой.





"Троллитопия" (TrollsTopia) сосредоточится на героине Поппи и её друзьях в преддверии выхода сиквела, мультфильма "Тролли: Мировой тур". Hulu также анонсировал оригинальный сериал "Могучие ребята" (Mighty Ones), в котором центральной окажется необычная компания из листика, ветки, камешка и клубники. Герои живут в неухоженном дворе полузаброшенного дома и считают своих хозяев богами.





Даты выхода проектов пока не известны. "Мадагаскар 3" вышел в 2012 году, вторая часть "Троллей" намечена на 19 марта.



