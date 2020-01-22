Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
27.00
USD
24.43
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
22 января 20, 15:46
Украинский фильм "Атлантида" победил на кинофестивале
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Драматический фильм Валентина Васяновича, получивший название "Атлантида", наградили главной наградой на Tromsø International Film Festival.
Мероприятие проходило в Тромсё, что в Норвегии, с 13 по 19 января. Об этом сообщает пресс-служба Госкино на их официальной странице в фейсбуке.

В источнике говорится, что в программу норвежского фестиваля в целом входило 11 лент, среди которых украинский фильм Валентина Васяновича "Атлантида". Стоит добавить, что все кинокартины получили премьеру в Норвегии, а кроме традиционной программы, частью фестиваля Horizon East в этом году стало посвященное Украине мероприятие Horizon East: Ukraine.

Именно во время этого события были показаны созданные при поддержке Госкино следующие картины: "Сломя голову" Марины Степанской, "Брама" Владимира Тихого, "Когда падают деревья" Марыси Никитюк и два фильма Романа Бондарчука – "Украинские шерифы" и "Вулкан".

Добавим, что в фильме "Атлантида" рассказывается о будущей победе в войне с Россией. Главные роли в ленте исполнили ветераны российско-украинской войны, среди которых логист фонда "Вернись живым" Андрей Римарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк.

Что интересно, съемки фильма проходили еще с января по март в 2018 году в Мариуполе.


Источник: https://telegraf.com.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Трейлер на легендарную сказку братьев Гримм (ВИДЕО)
noimageКриминальный хоррор "Не дыши" продлен на вторую часть
noimageТизер второго сезона сериала "Шучу" с Джимом Керри (ВИДЕО)
noimage"Мадагаскар" и "Тролли" получат продолжение в виде сериалов
Лента новостей