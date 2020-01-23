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23 января 20, 14:56
Известно, кто будет вручать статуэтки премии "Оскар"
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Американская киноакадемия назвала имена звезд, которые в этом году будут вручать статуэтки "Оскар".
Первая часть списка опубликована на официальном сайте киноакадемии.

Заветные статуэтки будут вручать обладатели прошлогодних актерских "Оскаров": Махершала Али, Оливия Колман, Реджина Кинг и Рами Малек.

"Нам нравится традиция присутствия на сцене актеров, удостоенных премии Оскар в прошлом году, чтобы отпраздновать достижения своих коллег, и мы рады приветствовать эти четыре великих таланта", – отметили продюсеры шоу.

В ближайшее время киноакадемия продолжит называть имена тех, кто присоединится к торжеству.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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