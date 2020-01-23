Известно, кто будет вручать статуэтки премии "Оскар"

Первая часть списка опубликована на официальном сайте киноакадемии.





Заветные статуэтки будут вручать обладатели прошлогодних актерских "Оскаров": Махершала Али, Оливия Колман, Реджина Кинг и Рами Малек.





"Нам нравится традиция присутствия на сцене актеров, удостоенных премии Оскар в прошлом году, чтобы отпраздновать достижения своих коллег, и мы рады приветствовать эти четыре великих таланта", – отметили продюсеры шоу.





В ближайшее время киноакадемия продолжит называть имена тех, кто присоединится к торжеству.



