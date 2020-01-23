Назван главный герой приквела "Голодных игр"

Студия Lionsgate уже объявила о том, что получила права на еще не вышедшую книгу и будет готова экранизировать ее. Теперь же стало известно, кому будет посвящено это произведение.





Издание Entertainment Weekly опубликовала отрывок из книги, который раскрывает о героической молодости Кориолана Сноу. Это тот самый персонаж, который в конечном итоге становится президентом, тираническим лидером Панема и главным злодеем оригинальной трилогии.





В книге персонаж описывается как "подросток из привилегированного сословия, ищущий чего-то большего. Пока он еще максимально далек от того человека, которым станет. Он дружелюбен. Он очарователен. И, во всяком случае, сейчас он герой".





Книга поступит в продажу в мае 2020 года. На момент публикации данной заметки еще не было известно, когда планируются съемки фильма по ее мотивам.





Напомним, что финальная экранизация произведений Коллинз под названием "Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2", была выпущена в 2015 году. Ее мировые сборы составили чуть более 650 миллионов долларов.



