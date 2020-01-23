Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
27.08
USD
24.42
RUB
0.39
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
23 января 20, 15:07
Marvel работает над продолжением блокбастера Капитан Марвел
Капитан Марвел
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
О сюжете фильма пока подробностей нет, однако известно, что его действие перенесется из 1990-х в наши дни.
Производство фильма должно занять около двух лет.

Согласно источнику, сценарий для нового фильма напишет Меган МакДоннелл, которая параллельно с этим разрабатывает телесериал "ВандаВижен", также входящий в киновселенную Marvel.

Инсайдеры утверждают, что Анна Боден и Райан Флек, которые выступили авторами сценариями и режиссерами оригинального фильма, не будут заниматься разработкой сиквела, сосредоточившись на других проектах Marvel. Сообщается, что их место во главе "Капитана Марвел 2" займет женщина-режиссер. Релиз картины предварительно намечен на 2022 год.

Напомним, что первая часть "Капитана Марвел" вышла в марте прошлого года, став первым фильмом Marvel во главе с женским персонажем. Бри Ларсон сыграла пилота военно-воздушных сил по имени Кэрол Дэнверс, которая оказалась вовлечена в войну между двумя инопланетными расами.

Выжив после взрыва во время одной из битв, Кэрол обретает суперсилу и становится неуязвимой. Кассовые сборы "Капитана Марвел" превысили все ожидания: при бюджете $175 млн картина собрала в мировом прокате более $1,1 млрд.

Источник: https://telegraf.com.ua/
Ещё по теме:
Индиана Джонс вернется на экран в 2021
Человек-паук больше не появится в киновселенной Marvel
Исполнитель роли клоуна придумал концепцию третьей части Оно
Создатели "Друзей" сообщили, что продолжения не будет
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
HBO Max выпустит мультсериал про принца Джорджа
noimageТрейлер триллера "Секция ритма" с Блейк Лайвли (ВИДЕО)
noimageНазван главный герой приквела "Голодных игр"
noimageИзвестно, кто будет вручать статуэтки премии "Оскар"
Лента новостей