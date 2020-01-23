Marvel работает над продолжением блокбастера Капитан Марвел

Производство фильма должно занять около двух лет.





Согласно источнику, сценарий для нового фильма напишет Меган МакДоннелл, которая параллельно с этим разрабатывает телесериал "ВандаВижен", также входящий в киновселенную Marvel.





Инсайдеры утверждают, что Анна Боден и Райан Флек, которые выступили авторами сценариями и режиссерами оригинального фильма, не будут заниматься разработкой сиквела, сосредоточившись на других проектах Marvel. Сообщается, что их место во главе "Капитана Марвел 2" займет женщина-режиссер. Релиз картины предварительно намечен на 2022 год.





Напомним, что первая часть "Капитана Марвел" вышла в марте прошлого года, став первым фильмом Marvel во главе с женским персонажем. Бри Ларсон сыграла пилота военно-воздушных сил по имени Кэрол Дэнверс, которая оказалась вовлечена в войну между двумя инопланетными расами.





Выжив после взрыва во время одной из битв, Кэрол обретает суперсилу и становится неуязвимой. Кассовые сборы "Капитана Марвел" превысили все ожидания: при бюджете $175 млн картина собрала в мировом прокате более $1,1 млрд.



