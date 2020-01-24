Патрик Стюарт может снова сыграть профессора Икс

Об этом изданию рассказал сам актер, который несколько месяцев назад встречался с главой Marvel Кевином Файги, который теперь курирует франшизу о мутантах, и обсуждал дальнейшую судьбу своего персонажа в рамках марвеловской киновселенной.





По словам Стюарта, он пока что не принял окончательное решение касательно возвращения к роли Ксавьера. И причиной тому фильм "Логан", в котором не только Хью Джекман навсегда попрощался с образом Росомахи, но и Стюарт попрощался с ролью профессора.





Видимо, если сценаристы придумают достойный ход для возвращения героя, актер отпираться не станет.





Источник: https://kinoafisha.ua/