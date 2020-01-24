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24 января 20, 13:15
Режиссер "Джона Уика" снимет новую версию "Кунг-фу"
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Киностудия Universal запускает в производство полнометражный фильм "Кунг-фу", который будет создан на основе популярного в 70-е годы прошлого века телевизионного сериала с таким же названием.
Как сообщает издание The Holyywood Reporter, его постановщиком согласился стать создатель боевиков "Джон Уик" и "Дэдпул 2" Дэвид Литч.

В оригинальном шоу главную роль исполнял Дэвид Кэррадайн. Сюжет строился вокруг монаха Квай Чэнг Кейна из Шаолиня, который искал своего пропавшего брата на американском Диком Западе в конце 19-го века. Эпизоды сериала содержали флэшбэки с тренировками героя, когда он еще был подростком. "Кунг-фу" представлял зрителям телеканал ABC.

Отметим, что это уже не первая попытка реанимировать проект. Так, в 2014 году известный голливудский режиссер Баз Лурман вел переговоры со студией Legendary Pictures о создании фильма. Но этим планам не было суждено реализоваться. В 2017 году сообщалось, что студия Fox хочет снять свою версию сериала в котором в центре сюжета оказалась бы женщина по имени Люси Чанг, которая, будучи будистской монахиней и мастером кунг-фу, путешествует по США в поисках мужчины, который похитил ее сына.

Дата премьеры нового фильма не называется.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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