Режиссер "Джона Уика" снимет новую версию "Кунг-фу"

Как сообщает издание The Holyywood Reporter, его постановщиком согласился стать создатель боевиков "Джон Уик" и "Дэдпул 2" Дэвид Литч.





В оригинальном шоу главную роль исполнял Дэвид Кэррадайн. Сюжет строился вокруг монаха Квай Чэнг Кейна из Шаолиня, который искал своего пропавшего брата на американском Диком Западе в конце 19-го века. Эпизоды сериала содержали флэшбэки с тренировками героя, когда он еще был подростком. "Кунг-фу" представлял зрителям телеканал ABC.





Отметим, что это уже не первая попытка реанимировать проект. Так, в 2014 году известный голливудский режиссер Баз Лурман вел переговоры со студией Legendary Pictures о создании фильма. Но этим планам не было суждено реализоваться. В 2017 году сообщалось, что студия Fox хочет снять свою версию сериала в котором в центре сюжета оказалась бы женщина по имени Люси Чанг, которая, будучи будистской монахиней и мастером кунг-фу, путешествует по США в поисках мужчины, который похитил ее сына.





Дата премьеры нового фильма не называется.



