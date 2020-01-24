Дэниэл Рэдклифф в трейлере фильма "Побег из Претории"

В сети появился новый трейлер фильма "Побег из Претории" режиссера Френсиса Аннана.





Действие ленты, основанной на реальных событиях, разворачивается в конце 1970-х годов. В центре сюжета оказывается Тим Дженкин (Дэниэл Рэдклифф), которого вместе с другим активистом (Даниэль Уэббер) арестовывают за участие в политических кампаниях. Однако герои не намерены задерживаться в тюрьме и готовят рискованный план побега.





Помимо Рэдклиффа и Уэббера в ленте снялись Иэн Харт, Нэйтан Пейдж, Стивен Хантер и Марк Леонард Винтер.



