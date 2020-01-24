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24 января 20, 14:05
Дэниэл Рэдклифф в трейлере фильма "Побег из Претории"
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Премьера картины намечена на 6 марта 2020 года.
В сети появился новый трейлер фильма "Побег из Претории" режиссера Френсиса Аннана.

Действие ленты, основанной на реальных событиях, разворачивается в конце 1970-х годов. В центре сюжета оказывается Тим Дженкин (Дэниэл Рэдклифф), которого вместе с другим активистом (Даниэль Уэббер) арестовывают за участие в политических кампаниях. Однако герои не намерены задерживаться в тюрьме и готовят рискованный план побега.

Помимо Рэдклиффа и Уэббера в ленте снялись Иэн Харт, Нэйтан Пейдж, Стивен Хантер и Марк Леонард Винтер.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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