Трейлер исторического триллера "Офицер и шпион" (ВИДЕО)

Вышел украинский трейлер исторического триллера "Офицер и шпион" режиссера Романа Полански.





В фильме снимались Жан Дюжарден, Луи Гаррель, Эммануэль Сенье, Грегори Гадебуа, Эрве Пьер и другие.





5 января 1895 капитан Альфред Дрейфус, молодой перспективный офицер за шпионаж в пользу Германии был приговорен к пожизненному заключению на острове Дьявола. Среди свидетелей его унижения - Жорж Пикварт. Но когда Пикварт понимает, что секреты все еще передаются немцам, его втягивают в опасный лабиринт обмана и коррупции, что угрожает не только его чести, но и его жизни.



