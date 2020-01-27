Грэмми-2020: объявлены победители

В Лос-Анджелессе, в Staples Center состоялась 62-я церемония вручения наград Академии звукозаписи США - . Одну из статуэток получила американка украинского происхождения Надежда Шпаченко, сообщает "Обозреватель".

Лауреатами "Грэмми" стали:

- "Лучшее музыкальное видео" - клип "Old Time Road" рэпера Lil Nas X, режиссер - Calmatic;

- "Лучший альбом разговорного жанра" - автобиография "Becoming" Мишель Обамы;

- "Лучшая рэп-композиция" - "A Lot" 21 Savage;

- "Лучший саундтрек к визуальным медиа" - Хильдур Гуднадоттир за фильм "Чернобыль";

- "Лучшее рок-исполнение" - "This Land" Гари Кларк;

- "Лучшая песня в стиле рок" - "This Land" Гари Кларк;

- "Лучший классический компендиум" - "The Poetry Of Places" Надежда Шпаченко;

- "Лучший рок-альбом" - "Social Cues" Cage The Elephant;

- "Лучший альтернативный альбом" - "Father Of The Bride" Vampire Weekend

Напомним, что Американская академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на премию "Оскар". А The Hollywood Reporter назвал худшие фильмы 2019 года.