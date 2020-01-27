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27 января 20, 14:12
Disney снимет нового "Бэмби"
Бэмби
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Студия Disney объявила о начале работы над ремейком классического анимационного фильма 1942 года "Бэмби".
Как сообщает Hollywood Reporter, в создании фильма будет использована та же технология, которую зрители уже видели в ремейках "Книги джунглей" и "Короля Льва": персонажи будут сгенерированы на компьютере. Сценарий ремейка напишут Женева Робертсон-Дуорет ("Капитан Марвел", "Tomb Rider: Лара Крофт") и Линдси Бир ("Сьера Берджесс – неудачница"). При этом продюсеры утверждают, что сюжет нового фильм не будет сильно отличаться от мультфильма Уолта Диснея и сюжета книжки Феликса Зальтена.

InterMedia напоминает, что в 1985 году в СССР вышел фильм "Детство Бэмби", снятый режиссером Натальей Бондарчук, в котором снялись как актеры, так и настоящие животные.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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