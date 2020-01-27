Джордж Мартин намекнул на другой финал в "Игре престолов"

Писатель Джордж Мартин в интервью Welt рассказал, что заканчивает две последние книги серии "Песнь льда и пламени" ("Ветра зимы" и "Мечта о весне") и их финал будет отличаться от финала сериала НВО "Игра престолов".





"Люди знают конец, но не завершение", - загадочно отметил автор.





Отмечается, что после четвертого сезона "Игры престолов" у Дэвида Бениоффа и Д. Б. Вайса и закончился исходный материал, потому шоураннеры сами определяли судьбу главных героев. Вплоть до 8 сезона реакции поклонников книги и шоу были позитивными, но финал заставил более миллиона человек подписать петицию, призывающую HBO переделать сезон.





Когда Джорджа Мартина спросили, стоит ли надеяться на фильм с адекватным финалом, писатель ответил: "На данный момент я не могу решать, потому что HBO контролирует права на экранизацию".





По его словам, Дэвид Бениофф и Д.Б. Вайс на самом деле хотели закончить сагу после седьмого сезона тремя большими фильмами, "Игра престолов" должна была закончиться в кинотеатрах. Четыре или пять лет назад это серьезно обсуждалось, но HBO отказались от этой идеи.





"Руководители сказали: мы производим телешоу, мы не занимаемся кинематографическим бизнесом", - добавил Мартин.





Напомним, финальная серия "Игры престолов" вышла в эфир 20 мая 2019 года. Заключительный, восьмой сезон шоу фанаты назвали худшим в истории и даже создали петицию с требованием его переснять. Телеканал HBO ответил, что не будет ее всерьез рассматривать.





Также Кит Харингтон рассказал, что его не устроило в финале "Игры престолов". А Эмилия Кларк так прокомментировала концовку шоу: "Мы не могли осчастливить всех". Актер Йохан Филип Асбек, известный по роли пирата Эурона Грейджоя в "Игре престолов", высказался в защиту финала популярного сериала.





Вместе с тем, писатель Джордж Мартин, который создал цикл романов "Песнь льда и огня", ставший основой сериала, отметил, что финальный сезон "Игры престолов" был не совсем точным в сравнении с его замыслом.



