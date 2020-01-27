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27 января 20, 14:22
Мэтт Дэймон снимется в триллере "Сила"
Мэтт Дэймон
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В основу фильма ляжет одноименный роман Дона Уинслоу.
Мэтт Дэймон присоединился к актерскому составу следующего проекта Джеймса Мэнголда ("Аутсайдеры") под названием "Сила".

Как сообщает Deadline, Мэнголд выступит также автором сценария совместно со Скоттом Фрэнком, с которым они работали над "Логаном".

В основу фильма ляжет одноименный роман Дона Уинслоу.

В центре сюжета - детектив из Нью-Йорка Дэнни Мэлоун, который управляет элитным отрядом по борьбе с преступностью в полиции. Однако часто он использует не самые чистые методы и однажды оказывается в центре коррупционного скандала.

О дате выхода картины не сообщается.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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