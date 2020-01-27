Мэтт Дэймон снимется в триллере "Сила"

Мэтт Дэймон присоединился к актерскому составу следующего проекта Джеймса Мэнголда ("Аутсайдеры") под названием "Сила".





Как сообщает Deadline, Мэнголд выступит также автором сценария совместно со Скоттом Фрэнком, с которым они работали над "Логаном".





В основу фильма ляжет одноименный роман Дона Уинслоу.





В центре сюжета - детектив из Нью-Йорка Дэнни Мэлоун, который управляет элитным отрядом по борьбе с преступностью в полиции. Однако часто он использует не самые чистые методы и однажды оказывается в центре коррупционного скандала.





О дате выхода картины не сообщается.



