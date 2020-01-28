Paramount Pictures снимет два фильма о Трансформерах

Как сообщает издание Variety, в разработке находятся сценарии сразу двух картин. Один готовит Джеймс Вандербилт, работавший над новой версией "Робокопа", другой - Джоби Харольд, автор сценария ленты "Меч короля Артура".





Естественно, пока детали этого предприятия держатся в строгом секрете, известно лишь, что фильмы должны создать совершенно новые сюжетные линии, задающие направление для будущего развития всей серии. Режиссеры экранизаций пока не выбраны. Актерский состав будет полностью обновлен. Сроки реализации этих проектов не называются.





Напомним, что первый полнометражный фильм "Трансформеры" был выпущен в 2007 году. Он оказался очень успешен в прокате, и вскоре за ним последовали несколько продолжений, последнее из которых вышло в 2017 году. Все это время в режиссерском кресле оставался Майкл Бэй.





В дальнейшем студия Paramount решила представить менее масштабный спин-офф под названием "Бамблби", который был снят в другом стиле. Он также нашел поддержку у зрителей, заработав в прокате более 460 миллионов долларов, при бюджете в 70 миллионов.



