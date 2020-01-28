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28 января 20, 13:05
Трейлер хоррора "Вивариум" (ВИДЕО)
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Впервые картина была показана на Каннском фестивале.
В сети появился трейлер хоррор-драмы "Вивариум" с Джесси Айзенбергом и Имоджен Путс в главных ролях.

Режиссер фильма — Лоркан Финнеган.

По сюжету, молодая пара ищет себе жилье за городом. Некий агент по недвижимости заманивает их в пространство, оказывающееся лабиринтом из одинаковых домов, откуда невозможно найти выход. Героев, попавших в ловушку, вынуждают воспитывать ребенка с инопланетным происхождением, которого им подкинули в коробке.

Впервые картина была показана на Каннском фестивале. В мировой прокат фильм "Вивариум" выйдет 17 марта.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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