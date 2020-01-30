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28 января 20, 17:49
Сериал "Сокол и Зимний Солдат" выйдет уже этим летом
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Главных героев шоу, как и в оригинальных фильмах, сыграют Себастиан Стэн и Энтони Маки.
Стриминговый сервис Disney+ планирует выпустить сериал "Сокол и Зимний Солдат" по комиксам Marvel уже в августе этого года. Ранее предполагалась, что сериал выйдет только осенью.

Об этом пишет Deadline, сама студия информацию пока не подтвердила.

Также стало известно, что одну из ролей, какую именно, пока не разглашается, в шоу сыграет Ной Миллс.

Напомним, сериал "Сокол и Зимний солдат" расскажет о приключениях двух второстепенных персонажей из киновселенной Marvel. Главных героев шоу, как и в оригинальных фильмах, сыграют Себастиан Стэн и Энтони Маки. Сюжет хранится в секрете, но известно, что действие развернется после событий фильма "Мстители: Финал".

Источник: https://telegraf.com.ua/
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