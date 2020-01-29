Кинооператор "1917" получил главную профессиональную награду

Главную награду получил легендарный Роджер Дикинс, снимавший военную драму "1917". Его соперниками были Фидон Папамайкл ("Ford против Ferrari"), Родриго Прието ("Ирландец"), Роберт Ричардсон ("Однажды... в Голливуде") и Лоуренс Шер ("Джокер").





Премию "Spotlight Award" получил Джарин Блашке, снявший драму "Маяк". В номинации "лучший эпизод телевизионного проекта" победу одержал Колин Уоткинсон, участвовавший в создании сериала "Рассказ служанки". В номинации "телевизионный фильм, пилот или мини-сериал" премию получил Джон Конрой, снимавший один из эпизодов второго сезона сериала "Террор".





Напомним, что ранее фильм "1917" был также награжден главными призами американских Гильдий продюсеров и режиссеров, а также победил в номинации "лучший драматический фильм" на церемонии "Золотой глобус 2020". Знаменитый кинооператор Роджер Дикинс 15 раз выдвигался на соискание наград Американской Киноакадемии. В текущем году он будет также претендовать на премию "Оскар 2020" за свою работу в картине "1917".





В 2018 году он завоевал "Оскар", сняв фантастический боевик "Бегущий по лезвию 2049".



