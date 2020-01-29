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29 января 20, 12:48
Кинооператор "1917" получил главную профессиональную награду
Роджер Дикинс
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В США состоялась церемония вручения премий американского Сообщества кинооператоров.
Главную награду получил легендарный Роджер Дикинс, снимавший военную драму "1917". Его соперниками были Фидон Папамайкл ("Ford против Ferrari"), Родриго Прието ("Ирландец"), Роберт Ричардсон ("Однажды... в Голливуде") и Лоуренс Шер ("Джокер").

Премию "Spotlight Award" получил Джарин Блашке, снявший драму "Маяк". В номинации "лучший эпизод телевизионного проекта" победу одержал Колин Уоткинсон, участвовавший в создании сериала "Рассказ служанки". В номинации "телевизионный фильм, пилот или мини-сериал" премию получил Джон Конрой, снимавший один из эпизодов второго сезона сериала "Террор".

Напомним, что ранее фильм "1917" был также награжден главными призами американских Гильдий продюсеров и режиссеров, а также победил в номинации "лучший драматический фильм" на церемонии "Золотой глобус 2020". Знаменитый кинооператор Роджер Дикинс 15 раз выдвигался на соискание наград Американской Киноакадемии. В текущем году он будет также претендовать на премию "Оскар 2020" за свою работу в картине "1917".

В 2018 году он завоевал "Оскар", сняв фантастический боевик "Бегущий по лезвию 2049".

Источник: https://kinoafisha.ua/
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