Фильм "Віддана" собрал в прокате более 5,5 млн гривен

Стало известно, сколько за два уикенда собрал в прокате украинский фильм "Віддана" по мотивам бестселлера Софии Андрухович "Феликс Австрия", который вышел на экраны 16 января.





Как сообщается на странице картины в Fаcebook, кассовые сборы составили более 5,5 млн грн: фильм посмотрели более 60,5 тыс. зрителей.





На данный момент самыми кассовыми украинским фильмами являются "Я, ты, он, она" - более 70 млн грн, а также "Сумасшедшая свадьба", собравшая более 40 млн грн.





Напомним, события фильма, снятого режиссером Кристиной Сиволап, разворачиваются в Станиславе (ныне Ивано-Франковск) конца XIX - начала ХХ века, когда город был частью Австро-Венгерской империи. На фоне Прекрасной эпохи разворачивается сложная история двух молодых женщин, служанки Стефании и барышни Адели, чьи судьбы переплелись в неразрывной связи любви, ревности, двойных смыслов и тайн.





Главные роли сыграли Марианна Янушевич ("Город 44"), Алеся Романова ("Школа"), Роман Луцкий ("Сторожевая застава"). Трейлер можно посмотреть тут. Также представлен бэкстейдж украинского фильма "Віддана" с изысканными костюмами и невероятными декорациями.



