Культовый хоррор "Нечто" переснимут (ВИДЕО)

Очередная экранизация знаменитой научно-фантастической повести обещает быть как никогда полной.





Студия Universal Pictures совместно c кинокомпанией Blumhouse взялись за перезапуск классического хоррора Джона Карпентера "Нечто". Согласно ресурсу Bloody Disgusting, в основу нового фильма вновь ляжет повесть Джона Вуда Кэмпбелла-младшего "Кто идет?", но в этот раз исходный материал будет расширен за счет дополнительных глав, которые долгое время считались утерянными.





О существовании "Ледяного ада" стало известно лишь в 2018 году, а теперь расширенная версия "Кто идет?" получит свой кинематографический аналог. Данную новость сообщил на своей странице в Facebook продюсер Алан Доннес. Несмотря на то что позже этот пост был удален, его текст сохранился:





Я выступлю исполнительным продюсером новой версии "Нечто", при создании которой будут использованы дополнительные главы из выдающегося романа Джона Кэмпбелла "Ледяной ад". Долгое время оригинальный текст считался утраченным, но теперь у нас появилась возможность перенести эту историю на экран в полном виде.





Напомним, что повесть "Кто идет?" экранизировалась уже не раз, но классической стала версия Карпентера, которая вышла в 1982 году. По сюжету, команда американских ученых-исследователей сталкивается с некой инопланетной тварью, которая грозит им ужасной смертью.



