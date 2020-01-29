Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
27.33
USD
24.84
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Кино
Новости кино
29 января 20, 14:32
Культовый хоррор "Нечто" переснимут (ВИДЕО)
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В полном виде это произведение являет собой роман под названием "Ледяной ад".
Очередная экранизация знаменитой научно-фантастической повести обещает быть как никогда полной.

Студия Universal Pictures совместно c кинокомпанией Blumhouse взялись за перезапуск классического хоррора Джона Карпентера "Нечто". Согласно ресурсу Bloody Disgusting, в основу нового фильма вновь ляжет повесть Джона Вуда Кэмпбелла-младшего "Кто идет?", но в этот раз исходный материал будет расширен за счет дополнительных глав, которые долгое время считались утерянными. 

О существовании "Ледяного ада" стало известно лишь в 2018 году, а теперь расширенная версия "Кто идет?" получит свой кинематографический аналог. Данную новость сообщил на своей странице в Facebook продюсер Алан Доннес. Несмотря на то что позже этот пост был удален, его текст сохранился: 

Я выступлю исполнительным продюсером новой версии "Нечто", при создании которой будут использованы дополнительные главы из выдающегося романа Джона Кэмпбелла "Ледяной ад". Долгое время оригинальный текст считался утраченным, но теперь у нас появилась возможность перенести эту историю на экран в полном виде.

Напомним, что повесть "Кто идет?" экранизировалась уже не раз, но классической стала версия Карпентера, которая вышла в 1982 году. По сюжету, команда американских ученых-исследователей сталкивается с некой инопланетной тварью, которая грозит им ужасной смертью.


Источник: https://telegraf.com.ua/
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
"DC vs. Marvel": Джеймс Ганн о конкуренции кинокомиксов
noimageДебютный тизер фильма о группе Beastie Boys (ВИДЕО)
noimageФильм "Віддана" собрал в прокате более 5,5 млн гривен
noimageСтартовали съемки "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном
noimageКинооператор "1917" получил главную профессиональную награду
Лента новостей