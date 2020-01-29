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Кино
Новости кино
29 января 20, 14:44
"DC vs. Marvel": Джеймс Ганн о конкуренции кинокомиксов
DC и Marvel
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Режиссер "Стражей Галактики" и "Отряда самоубийц" прокомментировал противостояние фанатов разных киновселенных.
По словам американского режиссера и сценариста Джеймса Гана, конкуренцию между DC и Marvel можно объяснить только восприятием фанатов двух киновселенных.

Такое мнение создатель "Стражей Галактики" и "Отряда самоубийц" высказал в ответ на комментарий пользователя Twitter под ником Lonely Capricorn о "соперничестве" двух кинокомиксов: "Мы находимся, собственно говоря, в очень похожих лодках".

Кроме этого, Джеймс Ганн, работающий на "две стороны", сообщил, что видит возможность объединения двух киновселенных в одном кроссовере.

Напомним, что в данный момент режиссер работает над третьей частью фильма "Стражей Галактики", премьера которого запланирована на 2022 год, а также занимается новой версией "Отряда самоубийц". Выход картины на экраны намечен на 6 августа 2021 год.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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