Сезар 2020. Объявлены номинанты французской кинопремии

Сегодня, 29 января, стали известны номинанты на главную награду французского кино – премию Сезар.

Список претендентов объявило жюри 45-ой кинопремии Сезар во главе с режиссером Романом Полански.

Лидером по числу номинаций стала историческая драма Романа Полански "Офицер и шпион", в основу которой положено дело офицера Альфреда Дрейфуса, осужденного за шпионаж.

Церемония награждения премией Сезар 2020 состоится 28 февраля в концерт-холе Плейель в Париже.

Главные номинации Сезар 2020

Лучший фильм

Прекрасная эпоха / La Belle Époque

По воле божьей / Grâce à Dieu

Особенные / Hors normes

Офицер и шпион / An Officer And A Spy

Отверженные / Les Misérables

Портрет девушки в огне / Portrait Of A Lady On Fire

Боже мой! / Roubaix, une lumière

Лучший режиссер

Николя Бедос, Прекрасная эпоха / La Belle Époque

Франсуа Озон, По воле божьей / Grâce à Dieu

Эрик Толедано, Оливье Накаш, Особенные / Hors normes

Роман Полански, Офицер и шпион / An Officer And A Spy

Ладж Ли, Отверженные / Les Misérables

Селин Скьямма, Портрет девушки в огне / Portrait Of A Lady On Fire

Арно Деплешен, Боже мой! / Roubaix, une lumière

Лучшая актриса

Анаис Демустье, Алиса и мэр / Alice et le Maire

Ева Грин, Проксима / Proxima

Адель Энель, Портрет девушки в огне / Portrait Of A Lady On Fire

Кьяра Мастроянни, Одной волшебной ночью / Chambre 212

Ноэми Мерлан, Портрет девушки в огне / Portrait Of A Lady On Fire

Дория Тилье, Прекрасная эпоха / La Belle Époque

Карин Виар, Идеальная няня / Chanson douce

Лучший актер

Даниэль Отей, Прекрасная эпоха / La Belle Époque

Дэмиен Боннар, Отверженные / Les Misérables

Венсан Кассель, Особенные / Hors normes

Жан Дюжарден, Офицер и шпион / An Officer And A Spy

Реда Катеб, Особенные / Hors normes

Мельвиль Пупо, По воле божьей / Grâce à Dieu

Рошди Зем, Боже мой! / Roubaix, une lumière

Лучший фильм на иностранном языке

Боль и слава / Dolor y Gloria, режиссер Педро Альмадовар, Испания

Молодой Ахмед / Le jeune Ahmed, режиссер Жан-Пьер и Люк Дарденн, Италия

Джокер / Joker, режиссер Тодд Филлипс, США

Лола / Lola Vers La Mer, режиссер Лорент Микели, Бельгия

Однажды… в Голливуде / Once Upon a Time in Hollywood, режиссер Квентин Тарантино, США

Паразиты / Parasite, режиссер Пон Чжун Хо, Южная Корея

Предатель / The Traitor, режиссер Марко Беллоккьо, Италия

Лучший анимационный фильм

Известное вторжение медведей на Сицилию / La Fameuse Invasion des ours en Sicile

Ласточки Кабула / Les Hirondelles de Kaboul

Я потеряла свое тело / J’ai perdu mon corps