"Король лев" стал лидером премии за спецэффекты

Больше всех наград получил проект студии Walt Disney "Король лев", победивший в номинациях "Лучшие спецэффекты в фотореалистичном полнометражном фильме", "лучшая виртуальная съемка" и "лучшая фотореалистическая среда в полнометражном фильме".





Награда за лучшие вспомогательные эффекты досталась картине "Ирландец". Победа в номинации "Лучшие спецэффекты в полнометражном анимационном фильме" была присуждена мультфильму "Потерянное звено".





Лидером в номинации "Лучшие спецэффекты в фотореалистичном сериале" стал "Мандалорец", а лучшие вспомогательные спецэффекты оказались у мини-сериала "Чернобыль". Лучшая фотореалистическая среда в полнометражном мультфильме у "Истории игрушек 4", а серди телевизионных проектов - у сериала "Игра престолов".





Лучший анимационный персонаж в полнометражном фильме оказался в фантастическом боевике "Алита: Боевой ангел". Среди полнометражных мультфильмов лучший анимационный персонаж также оказался у "Потерянного звена". Награду в номинации "лучший анимационный персонаж сериала" получил третий сезон проекта "Очень странные дела".



