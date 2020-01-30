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30 января 20, 13:06
"Король лев" стал лидером премии за спецэффекты
Король Лев
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Состоялась церемония вручения премий Сообщества создателей спецэффектов (VES Awards), которая среди профессионалов ценится не менее, чем "Оскар".
Больше всех наград получил проект студии Walt Disney "Король лев", победивший в номинациях "Лучшие спецэффекты в фотореалистичном полнометражном фильме", "лучшая виртуальная съемка" и "лучшая фотореалистическая среда в полнометражном фильме".

Награда за лучшие вспомогательные эффекты досталась картине "Ирландец". Победа в номинации "Лучшие спецэффекты в полнометражном анимационном фильме" была присуждена мультфильму "Потерянное звено".

Лидером в номинации "Лучшие спецэффекты в фотореалистичном сериале" стал "Мандалорец", а лучшие вспомогательные спецэффекты оказались у мини-сериала "Чернобыль". Лучшая фотореалистическая среда в полнометражном мультфильме у "Истории игрушек 4", а серди телевизионных проектов - у сериала "Игра престолов".

Лучший анимационный персонаж в полнометражном фильме оказался в фантастическом боевике "Алита: Боевой ангел". Среди полнометражных мультфильмов лучший анимационный персонаж также оказался у "Потерянного звена". Награду в номинации "лучший анимационный персонаж сериала" получил третий сезон проекта "Очень странные дела".

Источник: https://kinoafisha.ua/
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