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30 января 20, 13:08
Хронометраж предстоящей картины "Не время умирать"
Не время умирать
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Новый "Бонд" будет длиться три часа.
Лента будет длиться два часа 54 минуты. И это будет самый длинный фильм франшизы. Если, конечно, до выхода в прокат его не решат укоротить.

Напомним, режиссером новой истории о суперагенте британской разведки под номером 007 выступил Кэри Фукунага. По сюжету Джеймс Бонд отошел от дел и отдыхает вместе с возлюбленной (Леа Сейду) на Ямайке. Но внезапно старый знакомый (Джеффри Райт) обращается за помощью, и герою приходиться вновь противостоять очередному амбициозному и по традиции изувеченному злодею (которого в этот раз играет Рами Малек).

Премьера фильма в Украине запланирована на 9 апреля.

Источник: https://kinoafisha.ua/
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