Впечатлительным не смотреть: трейлер хоррора "Глотай"

Кинокомпания IFC Films показала трейлер психологического хоррора "Глотай" (Swallow).





Фильм является режиссерским дебютом Карло Мирабеллы-Дэвиса. Роли в фильме исполнили Хейли Беннетт, Остин Стоуэлл, Элизабет Марвел, Дэвид Раше и другие.





По сюжету, главная героиня по имени Хантер переживает из‑за своего брака, страдает от требовательного, но занятого мужа и его строгих родителей. От стресса у нее появляется потребность глотать самые неподходящие для этого вещи — начиная от стеклянных шариков, заканчивая булавками.



