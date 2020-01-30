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30 января 20, 13:27
Впечатлительным не смотреть: трейлер хоррора "Глотай"
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Мировая премьера картины запланирована на 6 марта 2020 года.
Кинокомпания IFC Films показала трейлер психологического хоррора "Глотай" (Swallow).

Фильм является режиссерским дебютом Карло Мирабеллы-Дэвиса. Роли в фильме исполнили Хейли Беннетт, Остин Стоуэлл, Элизабет Марвел, Дэвид Раше и другие.

По сюжету, главная героиня по имени Хантер переживает из‑за своего брака, страдает от требовательного, но занятого мужа и его строгих родителей. От стресса у нее появляется потребность глотать самые неподходящие для этого вещи — начиная от стеклянных шариков, заканчивая булавками.


Источник: https://telegraf.com.ua/
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