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30 января 20, 13:30
Мэттью МакКонахи сыграет в новом сериале "Спаситель"
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В основе сюжета лежит роман Патрика Колмана "Прихожанин".
Ник Пиццолатто, известный по сериалу "Настоящий детектив", работает над новым проектом для канала FX под названием "Спаситель" (Redeemer).

Как сообщает Deadline, главную роль в новом сериале сыграет Мэттью МакКонахи, снимавшийся в первом сезоне "Настоящего детектива".

В основе сюжета лежит роман Патрика Колмана "Прихожанин" (The Churchgoer).
Главный герой — бывший священник, который утратил веру и стал охранником. Но однажды он оказывается в центре преступного заговора, когда берется за расследование исчезновения в Техасе женщины.

О дате выхода сериала не сообщается.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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