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Кино
Новости кино
31 января 20, 15:11
Мел Гибсон и Дэнни Гловер снимутся в Смертельном оружии 5
Мел Гибсон и Дэнни Гловер
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Актеры снова сыграют детективов-напарников в пятой части знаменитой кинофраншизы. В режиссерское кресло вернется Ричард Доннер, снявший первую часть боевика.
Голливудские актеры Мел Гибсон и Дэнни Гловер вновь встретятся на одной съемочной площадке. Они снимутся в последней части кинофраншизы Смертельное оружие.

По словам продюсера кинопроекта Дэна Лина, Гибсон и Гловер вновь сыграют детективов Риггса и Мердока. Произойдет это через 22 года после выхода четвертой части Смертельного оружия.

Режиссером картины станет Ричард Доннер.

"Это будет что-то удивительное. Эта история - очень личная для Доннера", - заинтриговал продюсер франшизы, добавив, что сценарий киноленты пока не завершен.

Первая часть комедийного боевика вышла в 1987 году. Фильм имеет номинацию на кинопремию Оскар в категории Лучший звук. Картина по праву считается одним из известных боевиков 1980-х годов.



Источник: https://kinoafisha.ua/
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