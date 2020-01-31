Мел Гибсон и Дэнни Гловер снимутся в Смертельном оружии 5

Голливудские актеры Мел Гибсон и Дэнни Гловер вновь встретятся на одной съемочной площадке. Они снимутся в последней части кинофраншизы Смертельное оружие.





По словам продюсера кинопроекта Дэна Лина, Гибсон и Гловер вновь сыграют детективов Риггса и Мердока. Произойдет это через 22 года после выхода четвертой части Смертельного оружия.





Режиссером картины станет Ричард Доннер.





"Это будет что-то удивительное. Эта история - очень личная для Доннера", - заинтриговал продюсер франшизы, добавив, что сценарий киноленты пока не завершен.





Первая часть комедийного боевика вышла в 1987 году. Фильм имеет номинацию на кинопремию Оскар в категории Лучший звук. Картина по праву считается одним из известных боевиков 1980-х годов.











