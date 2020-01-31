Умерла актриса из "Операции Ы" Светлана Агеева

Женщине было 79 лет. Об этом сообщила директор Липецкого драмтеатра Галина Кулешова.





Сообщается, что советская актриса скончалась 28 января после продолжительной болезни. От какого именно недуга страдала Светлана Алексеевна, не сообщается.





Актриса Светлана Агеева родилась 16 января 1941 года. Была выпускницей ГИТИСа. Она более известна, как театральная актриса – работала в Свердловском театре музыкальной комедии, Ростовском театре юного зрителя, а закончила карьеру в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого, где проработала с 1970 по 1999 год.





В серии "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" режиссера Леонида Гайдая она запомнилась по двум эпизодическим ролям. Одна из них – роль молодой беременной женщины, которой не захотел уступать место в транспорте антипод Шурика, бездельник и тунеядец Федя.





Также она сыграла в таких фильмах, как "Я купил папу" (1962), "Увольнение на берег" (1962), "Совесть" (1974) и т. д.











