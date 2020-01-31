"Мои мысли тихие" собрал в прокате более 5 млн гривен

Украинский фильм режиссера Антонио Лукича "Мои мысли тихие" с Ирмой Витовской и Андреем Лидаговским, который вышел на экраны 16 января, за два уикэнда собрал в прокате более 5 млн грн.





Об этом сообщил продюсер картины Денис Иванов на своей странице в Facebook.





"Результат второго уикенда "Мои мысли тихие" больше, чем за первые выходные. Всего картину посмотрели 52 тыс. зрителей, а кассовые сборы составили более 5 млн грн", - говорится в сообщении.





На этот момент самыми кассовыми украинским фильмами являются "Я, ты, он, она" (более 70 млн грн), а также "Сумасшедшая свадьба", собравшая более 40 млн грн.





Как сообщалось ранее, украинский фильм "Віддана" за два выходных собрал в прокате более 5,5 млн грн.



