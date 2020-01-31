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31 января 20, 15:37
Джейсон Стэтхэм и Кевин Харт снимутся в комедийном боевике
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Релиз "Человека из Торонто" намечен на 20 ноября этого года.
Вероятно, от фильма стоит ожидать нечто среднее между "Соучастником" и "Часом пик".

Как передает Variety, Джейсон Стэтхэм и Кевин Харт ведут переговоры со студией Sony Pictures о том, чтобы сыграть главные роли в комедийном боевике The Man From Toronto ("Человек из Торонто"), который должен выйти уже в этом году. Режиссером фильма станет Патрик Хьюз, постановщик таких картин, как "Телохранитель киллера" и "Неудержимые 3".

Хотя Sony пока не раскрывала деталей сюжета, известно, что предстоящий фильм расскажет о встрече двух антиподов — искусного киллера и лоботряса из Нью-Йорка. Судьба сведет этих героев через онлайн-ресурс Airbnb, который служит для поиска и краткосрочной аренды жилья. Можно догадаться, что зрителей ждет юмор на почве разительной несовместимости персонажей, а также обилие эффектных схваток с неведомыми пока злодеями.

Интересно, что ранее Стэтхэм и Харт уже успели пересечься на съемках "Форсажа: Хоббс и Шоу". Для Стэтхэма именно этот фильм на данный момент является последним крупным проектом, тогда как Харт в прошлом году сыграл одну из главных ролей в "Джуманжи: Новый уровень". Каждый из этих двух фильмов собрал в мировом прокате свыше $700 млн.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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