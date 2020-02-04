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Кино
Новости кино
4 февраля 20, 12:49
Киану Ривз вручит статуэтку на премии "Оскар 2020"
Киану Ривз
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Церемония вручения премии "Оскар" пройдет в ночь 9 февраля.
Американская киноакадемия обнародовала имена еще нескольких актеров, которые в этом году будут вручать статуэтки "Оскар" во время церемонии 9 февраля. Третья часть списка презентеров опубликована на сайте киноакадемии.

В частности, награждать победителей престижной кинопремии будут актеры:

Киану Ривз
Пенелопа Крус
Шайя ЛаБаф
Джеймс Корден
Сигурни Уивер
Дайан Китон
Стив Мартин
Майа Рудольф
Бени Фельдштейн
Джордж Маккэй
Зак Готтзаген

Ранее в список презентеров также вошли Тимоти Шаламе, Уилл Феррелл, Галь Гадот, Марк Руффало и др.

Также стало известно, что обладатели прошлогодних "Оскаров" - Махершала Али, Оливия Колман, Реджина Кинг и Рами Малек будут объявлять лауреатов в актерских номинациях на "Оскаре-2020".

Напомним, в этом году церемония вручения премии "Оскар", где объявят победителей, пройдет 9 февраля и снова останется без ведущего. Уже названы все номинанты премии "Оскар-2020".

Певица Билли Айлиш, которая на днях установила несколько рекордов премии "Грэмми", выступит на церемонии вручения "Оскар-2020".

Источник: https://kinoafisha.ua/
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