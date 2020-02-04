Джейсон Момоа сыграет монстра в киноверсии "Маленького Немо"

Фильм срежиссирует Фрэнсис Лоуренс ("Константин: Повелитель тьмы", "Голодные игры"). Момоа воплотит Флипа, косматого и клыкастого получеловека, полу-монстра. Флип помогает Немо (в новом фильме будет заменён на девочку Нема) уберечь себя от кошмаров в Стране снов и найти отца.





Изначально комиксы про Немо выходили на страницах американских газет с 1905 по 1927 годы. Широко известен музыкальный мультфильм 1989 года, сделанный совместно Японией и США. Персонаж Флипа был небольшим человечком, тогда как версия Момоа будет радикально изменена.





До конца года с участием актёра выйдет "Дюна" Дени Вильнёва. Сейчас Момоа снимается в триллере "Милая девочка" (Sweet Girl). Дата начала съёмок "Немо" и дата выхода пока не определены.



