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4 февраля 20, 12:56
Джейсон Стэтхэм сыграет в новой части "Неудержимых"
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К серии, состоящей из трех частей, присоединится четвертый фильм.
Неожиданно для фанатов франшизы "Неудержимые" получили официальное продолжение. Так, четвертая часть будет создана в виде спин-офа, а одну из главных ролей традиционно сыграет Джейсон Стэтхэм.

О том, что проект "Неудержимые" официально получит продолжение сообщает издание Comic Book. Спин-офф уже получил название "Неудержимые: Рождественская история". Он будет посвящен персонажу, которого во франшизе играет Джейсон Стэтхэм.

Студия Millennium Films вместе с Nu Image будет финансировать фильм. Представители компаний назвали точную сумму, которую выделили на бюджет. Она достигает 70 миллионов долларов. 

Кроме Стэтхэма в фильме сыграют его коллеги из предыдущих частей, а именно Сильвестр Сталлоне, а также Тони Джаа. Однако, будут ли их роли главными, или второстепенными, пока неизвестно.

Напомним, что фильмы из серии "Неудержимые" вышли в 2010, 2012 и 2014 годах. Несмотря на небольшой бюджет, ленты пользовались большой популярностью и собрали хорошие кассовые сборы. Вероятно, спрос зрителей заставил кинотворцов решиться продолжить франшизу.

Источник: https://telegraf.com.ua/
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